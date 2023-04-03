Також заяви для відправки на фронт приймають від іноземців - їм обіцяють російський паспорт.

Уряд Москви запустив кампанію по залученню добровольців на фронт. Також запрацювала гаряча лінію для набору військових.

Крім цього, створили сторінку з інформацією про виплати, пільги та заходи соціальної підтримки військовослужбовців та їх сімей, повідомляє The Moscow Times.

Щоб укласти контракт з Міноборони РФ, бажаючі померти на фронті можуть скористатися функцією онлайн-запису. Відправитися на війну запрошують не тільки жителів російської столиці, а й інших регіонів. Іноземцям, які виживуть на фронті, обіцяють прискорене отримання російського громадянства.

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Зазначається, що Кремль зажадав набрати в Збройні сили 400 тисяч контрактників і спустив відповідні рознарядки в регіони. Влада Москви отримала завдання знайти 27 000 контрактників.

Втрати Росії в Україні: актуальні дані

За останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили 173 990 окупантів, 3616 танків, 6981 броньованих машин і тисячі одиниць іншої техніки ворога.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ розгромили деякі підрозділи РФ на 50-70%.

Наприкінці березня президент Росії Володимир Путін знову вирішив збільшити кількість трун, які повертаються в сім'ї РФ з Українського фронту, і підписав указ про весняний призов в армію.

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