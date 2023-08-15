За словами секретаря РНБО, Україна обов'язково переможе та поверне під контроль свої території.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, чи можлива після закінчення війни автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом.

В інтерв’ю італійському виданню "La Repubblica" він заявив, що Україні було достатньо й автономії півострова Крим.

"Пам'ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", - наголосив секретар РНБО.

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Також у Данілов сказав, що "оренда" українського Криму неможлива, оскільки дуже скоро Росія захоче стати власником.

"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", - пояснив він.

Секретар РНБО переконаний, що Україна переможе у війні, а країна-агресор зазнає поразки на нашій землі.

Війна в Україні - прогнози експертів

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що офіційна російська влада нереалістично оцінює російські перспективи у загарбницькій війні проти України. За його словами, Україна примусить Росію до дотримання норм міжнародного права.

У ОП переконані, що є тільки два сценарії того, що може бути далі. Перший передбачає перемогу України. Однак, якщо Росія не програє у війні проти України, на світ чекає глобальна дестабілізація і спроби Москви знищити демократію. Тоді на Україну чекає чергова лінія розмежування, чергові домовленості у форматі "Мінськ 3.0" і підготовка до наступного етапу війни.

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