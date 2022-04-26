Сьогодні росіяни запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій - Запорізькою, Хмельницькою та Південно-Української АЕС.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що цього року Росія створила на атомних об’єктах України нові загрози, які могли б перевершити навіть аварію на Чорнобильській АЕС.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні за підсумками 62-го дня війни, яке оприлюднив Офіс глави держави.

Зеленський зазначив, що щороку 26 квітня світ згадує Чорнобильську катастрофу - найстрашнішу атомну катастрофу в історії людства.

"Але цьогоріч замало просто згадати Чорнобиль. І замало сказати традиційні слова вдячності героям-ліквідаторам. Замало нагадати, чому і як стала можливою та катастрофа. Замало повторити висновки, які кожна розумна людина й кожне адекватне суспільство мають зробити. Бо цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію", - підкреслив президент України.

Він нагадав про ніч 4 березня цього року, коли на Запорізькій АЕС виникла пожежа внаслідок обстрілів станції російськими танками.

"Вони точно знали, по якому об’єкту ведуть вогонь. Але в них був наказ - за будь-яку ціну захопити об’єкт. І їх не хвилювало нічого", - зазначив Зеленський, нагадавши, що тієї ночі говорив з низкою світових лідерів, з усіма, хто міг вплинути на ситуацію та зупинити Росію.

"Якби світ не прокинувся тієї ночі, ми б сьогодні не згадували вже про Чорнобиль. Всі думки були б про те, що Росія наробила на Запорізькій АЕС. Це навіть дивує, як швидко Росія може забути про найстрашнішу катастрофу, яку пережили і її люди також. Ліквідацією наслідків Чорнобильської аварії в 1986 році займалися не тільки українці, але й білоруси, росіяни та інші", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, підкреслив президент України, сьогодні росіяни запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу трьох атомних станцій – над Запорізькою, Хмельницькою та Південно-Української АЕС.

"Виявляється, вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль. Від слова "взагалі". Російські війська, які намагались наступати на Київ через Чорнобильську зону, використовували цю закриту територію як військовий плацдарм, облаштовували позиції на землі, на якій заборонено навіть просто стояти. Вони ганяли бронетехніку по території, де захоронені забруднені радіацією матеріали і де кількість радіоактивних часток просто зашкалює. Вони зруйнували пункти дозиметричного контролю, зламали, розікрали систему контролю радіаційного стану на Чорнобильській АЕС, розграбували ядерну аналітичну лабораторію…", - наголосив президент.

Він підкреслив, що лише завдяки професійності і сумлінності наших спеціалістів, які працюють на Чорнобильській АЕС та на інших об’єктах Чорнобильської зони, вдалося врятувати Україну, Європу від нової катастрофи. А зараз, завдяки команді Запорізької АЕС та українській атомній галузі загалом, вдається в умовах війни забезпечувати безаварійну роботу станцій.

За словами Зеленського, сьогодні у Києві з візитом перебував директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, з яким обговорили всі небезпеки, створені Росією та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу і світ від абсолютно безвідповідальних дій РФ.

"Після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави. Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними об'єктами та ядерними технологіями", - сказав Зеленський.

Він повідомив також, що нагородив працівників зміни на Чорнобильській АЕС, які не залишили об’єкт і підтримували роботу ЧАЕС попри загрозу їх життю та нерозуміння окупантами навіть елементарних основ радіаційної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, наразі на Чорнобильській атомній електростанції відновлено стандарти безпеки сховищ ядерного палива.

Він повідомив, що спеціалісти "Енергоатома" і нацгвардійці повернулися на об’єкти для виконання покладених завдань.

24 лютого ЧАЕС захопили російські війська. 31 березня у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.