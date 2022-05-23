Росія не має на меті створення "ХНР" та вже відмовилася від цієї ідеї, впевнений очільник міста.

Окупанти хочуть анексувати Херсонську область за так званим кримським сценарієм. Проте вони поки що не планують проводити "референдуми".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер міста Ігор Колихаєв.

Ознак підготовки "референдуму" наразі немає. На переконання Колихаєва, Росія передумала створювати так звану "народну республіку".

"Їм не потрібні ще якісь "ДНР", "ЛНР" чи "ХНР". Їм не треба псевдореспубліка. Думаю, що у росіян є два шляхи. Перший - приєднати Херсон до Криму. Другий - вони вже створили так званий "комитет спасения", куди обрали тимчасове керівництво в обличчі Володимира Сальдо. Їм легше зараз звернутися до думи і попросити, щоб Херсонщину просто приєднали до РФ. І, до речі, ми про таке вже чули", - заявив Колихаєв.

Мер Херсона переконаний, що окупанти готові порушувати міжнародне право. Водночас місцеве населення не вірить окупантам та їхнім обіцянкам про "покращення".

"Щоби пройшов референдум, вони мають показати людям, що вони не окупанти, що на них тут чекали, що людям з ними дуже добре. Але цього і близько немає. Аналізуючи та прикидаючи, як вони можуть діяти, можу припустити, що нові розмови - більш предметні - про референдум почнуться ближче до грудня 2022 року чи січня 2023-го. Якщо до того часу ЗСУ не зроблять відповідних рішучих кроків та дій в сторону визволення Херсонщини, тоді, справді, може бути запізно", - додав мер.

Колихаєв додав, що окупанти у Херсонській області вчиняють мародерство, обкрадають людей, вивозять техніку та продовольство.

Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України населення Херсона скоротилося з 300 тисяч до 170-180 тисяч, однак безпечних шляхів виїзду з міста не існує.

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