У середу зафіксовано три ворожих обстріли.

За добу проросійські бойовики на Донбасі тричі порушили встановлене перемир'я.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

У штабі уточнили, що противник намагався провокувати ЗСУ на ділянці у передмісті Авдіївки, застосовуючи гранатомети. А стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.

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"Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2", - йдеться у повідомленні.

Про факти порушень було поінформовано представників ОБСЄ. Бойових втрат у лавах ЗСУ не зафіксовано.

У четвер в районі ООС спостерігається тиша - бойовики дотримуються перемир'я.

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Автор: Юрій Годован