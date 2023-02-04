Вона дозволяє нашим солдатам в режимі онлайн бачити поле бою й розташування ворожих військ.

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо запровадження української військової інформаційної системи Delta у Силах оборони. Платформа допоможе Збройним силам України швидше звільнити територію від окупантів.

"Технології дозволяють нашим бійцям знати про ворога більше, ніж він навіть може уявити. Тепер всі сили безпеки і оборони офіційно зможуть користуватися платформою Delta. Уряд ухвалив відповідну постанову", - написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, відповідне рішення Кабміну є потужним кроком. Система Delta дозволяє солдатам в режимі онлайн бачити поле бою й розташування військ противника. Крім того, до платформи підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо.

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"Delta - важливий компонент під час планування військових операцій. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу, додаючи нові функції. Впевнений, Delta допоможе нашим бійцям швидше звільнити всю територію України від окупантів", - наголосив міністр.

У Кабміні додали, що окрім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога. Як відомо, Deltа створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

Використання системи Delta

За даними The New York Times, ЗСУ використовували систему Delta при наступі на Херсонському напрямку. Також вона допомогла українській армії змусити Росію відступити з-під Києва.

Однією з цілей створення Delta NYT називає необхідність перевчити українські війська на відмінний від російських стандартів формат зберігання інформації. Високопоставлені представники НАТО і України заявили, що Delta стала яскравим прикладом того, як ЗСУ наблизилися до стандартів НАТО.

Перше серйозне випробування Delta в реальних умовах припало на перші тижні війни, коли ЗСУ відстежували переміщення російської колони, що рухалася на Київ.

Зазначається, що в ході війни в Україні вносити дані в Delta можуть не тільки військові, але також чиновники і "перевірені" цивільні особи.

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