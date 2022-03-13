13 березня близько 7 ранку було завдано удару по телевежі, розташованій на горі Карачун поблизу Слов'янська, Донецька область.

Місцеві ЗМІ та очевидці публікують в соціальних мережах відео, на якому видно пошкодження телевежі, розташованої на горі Карачун під Слов'янськом.

Повідомляється, що обстріл Карачуна відбувся близько сьомої ранку в неділю, 13 березня.

Раніше УНІАН писав, що окупанти всю ніч бомбили північ Донеччини, потрапили в поїзд. Від нанесених пошкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена і доставлена в лікарню м.Слов'янськ, де зараз їй надається допомога.

Нагадаємо, 10 березня окупанти на Донеччині перебили газопровід високого тиску, внаслідок чого утворилася пожежа.

Незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу рубці в Лиманській громаді. Зруйнована котельня біля школи та кілька будинків, вибило вікна біля дитсадка.

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