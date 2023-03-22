Не відкидається, що атаки будуть здійснюватися на декількох напрямках.

Офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що найближчі тижні будуть "критичними" у війні.

Як передає CNN його слова, Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін "спробує почати ще один наступ" і, можливо, за багатьма напрямками.

На питання кореспондента CNN, чи не занадто багато часу Київ витрачає на боротьбу за Бахмут, Кірбі відповів, що українці все ще "хоробро б'ються" в місті на сході країни.

Відео дня

"На дворі 21 березня, а Бахмут досі не захоплений росіянами", — сказав Кірбі.

При цьому представник американської Ради безпеки наголосив, що США будуть продовжувати забезпечувати Україну "всім, що необхідно".

"Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього (можливого наступу РФ, — УНІАН.) готова", - сказав він.

Кірбі сказав, що США хочуть, щоб українці могли захистити себе від будь-якого російського наступу, а також мали можливість "проводити власні наступальні операції в будь-який час і в будь-якому місці, а також в будь-яких масштабах".

Розмови про наступ РФ

З кінця 2022 року представники української влади та військові експерти попереджали про те, що Росія може піти у новий наступ на Україну. І він справді стався, щоправда, лише на Донбасі: там РФ безуспішно намагається захопити Бахмут, за місто йдуть запеклі бої.

В українській розвідці переконані, що Кремль не має ресурсів для розгортання нового масованого наступу.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що РФ здійснить другий великий наступ на Україну і назвав напрямки, на яких це можливо.

Вас також можуть зацікавити новини: