Жителів просять залишатися в укриттях.

У Сумах в ніч проти 16 червня пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє мер Олександр Лисенко. Жителів просять залишатися в укриттях.

"Друзі, не повідомляйте про місця прильотів! Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА", - написав Головченко.

Нагадаємо, в середу, 15 червня, в Сумській області два гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова - одна людина загинула, шестеро поранено.

Також раніше в Сумській області російський безпілотник скинув вибухівку, від якої дві людини отримали травми, а одна загинула.

Після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область постійно страждає від обстрілів з російської сторони.

Крім того, 30 травня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що Росія відправляє війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, до Сумської області підтягують артилерію і ракетні установки окупантів.

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