Російські новобранці дійсно перебувають у навчальних центрах РФ за 120 км від російського кордону, що межує із Сумською областю.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заперечив перекидання новомобілізованих окупантів до державного кордону у районі Сумщини.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, днями з'явилася інформація про мобілізованих загарбників біля українських кордонів.

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"Ситуація наступна: на території областей Росії, що межують із Сумскою областю, на відстані близько 120 км від кордону України дійсно пееребувають російські новобранці. Вони розташовуються у навчальних центрах. На який напрям їх перекинуть - поки не зрозуміло. Чи буде це Сумщина? - не факт", - зазначив Живицький.

Він запевнив, що на даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

За даними Forbes, за останні два тижні країну зилишили майже мільйон росіян.

Пізніше стало відомо, що в РФ достроково організують випуски з військових училищ курсантів для відправлення на передову в Україні.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляли, що українська армія вже бере у полон свіжомобілізованих росіян.

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