Семеро з них здалися українським військовослужбовцям на Сумщині.

Ще вісім бойовиків терористичної організації "ДНР", які воювали у лавах армії Російської Федерації, проведуть 15 років за ґратами.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Служби безпеки України.

"Відповідно до судових рішень, 8 бойовиків терористичної організації "ДНР" визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу. Їх засуджено до позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією всього належного їм майна", - зазначили в СБУ.

Так, жителя Донецька, який добровільно "мобілізувався" у перший день повномасштабної війни, бійці Збройних сил України захопили в полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Решта семеро бойовиків здалися на Сумщині.

"Донеччанин після "мобілізації" був розподілений на посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді. А інші 7 бойовиків обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців у складі незаконного збройного формування та ЗС РФ", - мовиться у дописі.

Врешті-решт, додали у спецслужбі, ця група потрапила у полон під час звільнення Сумської області Збройними силами України.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі окупанти знайшли нове джерело "гарматного м'яса" та спосіб озолотитися.

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