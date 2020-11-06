Вихід із ситуації українська сторона вбачає у проведенні до кінця року нової зустрічі на вищому рівні у "нормандському форматі".

Українська сторона у Тристоронній контактній групі розповіла про поширені помилкові судження про запропонований нею план дій щодо Донбасу.

Про це повідомляється на сторінці української делегації у Facebook.

Так, щодо першого пункту про виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року існує упередження щодо того, що "неможливо так швидко вивести війська, найманців, техніку".

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Однак в українській делегації вважають, що це можливо, адже Ізраїль вивів свої війська із "зони безпеки" у Лівані, одночасно з союзною йому "Армією Південного Лівану" (АПЛ) протягом однієї доби, після 18 років перебування в країні.

Зазначається, що чисельність контингентів відповідно складала - близько 1500 тис. осіб для Ізраїлю, а для АПЛ - 6000 осіб з членами їхніх родин.

"На Донбасі "іноземних військ" близько 40 тис в/с, але ж і не за одну ніч ми їм пропонуємо вийти, це може бути календарний місяць. Хоча, як здається, якщо президент РФ віддасть відповідний наказ, "іноземні війська" виїдуть і за ніч", - йдеться в повідомленні.

Щодо другого пункту про скасування владою РФ рішень, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, надання мешканцям цих територій російського громадянства за спрощеною процедурою, українська сторона цитує прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, який заявив, що "надання російського громадянства за спрощеною процедурою є виключним привілеєм президента РФ, такого пункту немає у Мінських домовленостях".

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За словами представників України у ТКГ, реальність полягає у тому, що під час минулорічної "нормандської зустрічі" у Парижі сторони "наголосили на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків".

Крім того, планом дій передбачено відновлення контролю над кордоном за допомогою СММ ОБСЄ.

"План передбачає відновлення контролю над кордоном за допомогою (збільшеної за чисельністю) Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, послідовного та поступового, починаючи з пунктів, через які технічно можливе перекидання важкої техніки та з подальшим розповсюдженням такого контролю на решту ділянок.

Якщо керівництво РФ хоче використати шанс закінчити війну та виконати власні міжнародні зобов’язання, пропозиція української делегації надає такий шанс", - зазначається у заяві української делегації.

Щодо проведення виборів на Донбасі, то існує упередження про те, що "неможливо в такий термін підготувати та провести місцеві вибори належним чином".

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Українська сторона нагадує, що у 2014 році, “перебуваючи у незрівнянно гіршому становищі, керівництво України підготувало і провело загальнонаціональні вибори президента України за три місяця - у термін, на півтори місяці коротший за сьогоднішній".

“Пропозиція української делегації на теперішний час представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації. Реальна реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення президентом та парламентом України. 10 листопада - наступне засідання ТКГ. До цього часу ОБСЄ має сформувати власну позицію та, можливо, внести, свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій”, - сказано в повідомленні.

Вихід із ситуації українська сторона вбачає у проведенні до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у "нормандському форматі", яка б підбила підсумки року спроб виконати попередні домовленості, досягнуті за результами Паризьского саміту у грудні 2019 року, та на якій було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Антоніна Доломанжи