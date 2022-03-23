Окупанти вбивають мирне населення на вулицях міста та вкрали останнє авто "швидкої", тому медики фізично не можуть виїхати на виклик, а жінки народжують вдома.

У Тростянці на Сумщині спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть гасити через обстріли та вуличні бої.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 22 березня.

"Вчора і сьогодні тривають бої у Тростянецькій громаді - це найгарячіша Сумської області... Почалася дуже велика пожежа у Тростянці, тому звертаємося до всіх мешканців міста: будь ласка, зачиніть вікна, може бути дуже велике задимлення, і перебувайте в укриттях, тому що точаться вуличні бої і відбуваються артилерійські обстріли", - зазначив він.

Голова ОВА додав, що пожежу наразі не гасять через те, що тривають бої та обстріли.

За його словами, наразі Тростянецька громада та Тростянець залишається районом, який найбільше потерпає від дій окупантів.

"Вбивають мирних людей, немає електроенергії у багатьох населених пунктах, немає води та можливості доставити ліки... Але, куди є можливість..., волонтери доставляють...", - повідомив Живицький.

Він наголосив, що у Тростянці небезпечно просто перебувати на вулиці, бо загарбники розстрілюють мирних людей.

"Розстріляли жінку, яка просто пересувалася містом велосипедом. Не дають можливості ховати загиблих. Є дуже велика проблема щодо зберіганння тіл померлих у морзі", - розповів очільник ОВА.

Живицький також додав, що в громаді жінки народжують дітей просто вдома, бо немає можливості дістатися до лікарні, яка також була неодноразово обстріляна окупантами.

Він зауважив, що загарбники також вкрали останнє авто "швидкої", тому медики фізично не можуть виїхати на виклик.

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