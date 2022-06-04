Нестача продовольства, викликана війною в Україні, загрожує новою хвилею міграції півдню Європи.

Країни Середземномор'я, що знаходяться на основних маршрутах міграції в Європі, очікують прибуття понад 150 000 мігрантів цього року.

Брак продовольства, викликаний війною в Україні, загрожує новою хвилею міграції з Африки та Близького Сходу, повідомляє Reuters.

"Очікується, що в цьому році прифронтові держави-члени, як ми обговорили між собою, приймуть понад 150 000 мігрантів", — заявив в суботу міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс після зустрічі з колегами-міністрами так званої групи MED5 у Венеції.

За даними агентства ООН у справах біженців, у цьому році близько 36 400 прохачів притулку і мігрантів вже прибули в Італію, Іспанію, Грецію, Кіпр і Мальту після 123 318 осіб, які прибули в 2021 році.

Нагадаємо, за даними ООН, через війну кількість людей на межі голодної смерті досягли 323 мільйони.

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