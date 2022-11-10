Росіяни намагаються долучити до відповідних робіт цивільне місцеве населення.

Російські загарбники зміцнюють оборонні позиції на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Вже відомо, навіщо вони це роблять.

Так, Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 18.00 повідомляє, що рашисти намагаються зупинити контрнаступ. Для цього вони витрачають чимало сил. Проте самотужки впоратися окупанти не можуть.

"З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - сказано у повідомленні.

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Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення, додали у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ: як РФ нмагається "оборонятися"

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, Росія докладає значних зусиль для зведення фортифікаційних споруд у тилу, щоб запобігти раптовому контрнаступу Збройних сил України.

Зокрема, на окупованих українських територіях на сході бойовики ПВК "Вагнера" будують оборонні бетонні укріплення, відомі як "зуби дракона".

Між тим ЗСУ вже звільнили від окупантів понад 40 населених пунктів на Херсонщині. З 1 жовтня захисники України просунулися в глибину захоплених противником територій на майже 36,5 км.

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