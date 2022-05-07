Нібито командирам не дозволяють забирати тіла вбитих солдатів.

В Запорізькій області російські окупанти намагаються поширити новий фейк. Вони брешуть про те, що командирам ЗСУ заборонили забирати з поля бою тіла вбитих українських солдатів. Це нібито робиться з метою приховати втрати.

Фейк розвінчали представники Запорізької обласної військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі.

"Окрім того, окупанти намагаються поширити інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з полю бою. Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Насправді — все дзеркально навпаки", — заявили в ОВА.

В адміністрації також підкреслили, що іноді забрати поранених і вбитих українських солдатів з поля бою дійсно не виходить. Однак зробити це не дозволяють саме рашисти. Своїми діями вони порушують всі міжнародні норми гуманітарного права.

Представники ОВА розповіли і про обстріли з боку рашистів. На запорізькому напрямку ворог намагається знищити артилерійські підрозділи ЗСУ та скувати дії українських захисників за допомогою постійного вогневого впливу.

Бомбардуванням піддалося місто Оріхів, де через удари горіли чотири складські приміщення ТОВ "Оптімусагро Трейд", дах багатоповерхівки і господарська будівля. Всі пожежі вдалося ліквідувати.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: