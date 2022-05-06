На окупованих територіях області російські військові продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств.

В окупованих районах Запорізької області росіяни проводять фільтрацію мешканців. Вони змушують підприємців пройти нову реєстрацію та вимінюють у жителів місцеві сім-картки, щоб мати зв’язок.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Так, на окупованих територіях області російські військові продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств та проводять фільтрацію місцевих мешканців. Водночас окупанти імітують гуманітарну діяльність, показово роздаючи продукти та ліки людям.

Також ОВА стверджує, що у Чернігівці росіяни хочуть відібрати у людей землю. Вони змушують жителів до 8 травня заповнити форму, де треба вказати про власну та орендовану землю. Лише після цього обіцяють видати дозвіл на обробку землі. Якщо ж землю не зареєструють, комендант всю відбере.

Водночас у Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Щоб мати можливість працювати, треба пройти реєстрацію за правилами росіян. При цьому окупанти запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише громаді.

А жителі окупованої Василівки кажуть, що російські військові намагаються виміняти одну українську сім-карту на бензин вартістю по 15 гривень за літр. У Дніпрорудному, запевняє ОВА, дві сім-карти міняють одразу на авто. А все через те, що окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів та зв’язку не мають.

Крім того, на теплоелектростанції в Енергодарі закінчилося вугілля, а регулярно постачати його неможливо через окупацію міста, бойові дії та зруйновану інфраструктуру. Проте ОВА наголошує, що зупинка роботи ТЕС не вплине на життя місто, адже світло, тепло і гаряче водопостачання переведуть на Запорізьку АЕС.

Також в Енергодарі окупанти завершили реєстрацію містян для нібито отримання соціальних виплат, а 5 травня розпочали реєстрацію підприємців. Якщо ж її проходити відмовляться, то працювати не зможуть.

Раніше повідомлялося, що директору мелітопольського коледжу повідомили про підозру у колабораційній діяльності. На підтримання незаконної влади військової адміністрації РФ "псевдоначальниця" вимагала від освітян окупованого міста організувати навчальний процес за програмою країни-агресора.

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