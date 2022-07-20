У Зеленського заявили, що Росія нарешті почала називати вбивчі наміри своїми іменами.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про розширення географії "спеціальної операції". Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ до 150-го дня війни "нарешті стала називати вбивчі наміри і криваві явища своїми іменами".

У коментарі LIGA.net Подоляк підтвердив дві головні цілі вторгнення окупаційних військ.

За його словами, РФ хотіла перетворити Україну на "сателітну квазідержаву: безголосу, недемократичну, зруйновану, п'яну, кримінальну, точно таку як сама Росія". Крім цього, була мета захопити максимально багато чужої територій і землі.

Радник глави ОП додав, що немає сенсу оцінювати слова Лаврова з юридичних і переговорних позицій.

"Не має значення вже що говорять вищі посадові особи країни-агресора, намагаючись зафіксувати свої кримінальні плани на папері. Це, скоріше, пропагандистський прийом, розрахований на вразливу публіку", - пояснив Подоляк.

Він наголосив, що "основи реальної географії" Росії "максимально ефективно пояснять HIMARS та інші далекобійні артилерійські системи".

"Вони ж абсолютно точно позначать єдиний напрямок для обов'язкового руху російських окупаційних військ. Питання тільки в часі і в терпінні", – підсумував Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, Лавров стверджує, що українців "змушують" все ризикованіше застосовувати західну зброю проти РФ.

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