Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про розширення географії "спеціальної операції". Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ до 150-го дня війни "нарешті стала називати вбивчі наміри і криваві явища своїми іменами".
У коментарі LIGA.net Подоляк підтвердив дві головні цілі вторгнення окупаційних військ.
За його словами, РФ хотіла перетворити Україну на "сателітну квазідержаву: безголосу, недемократичну, зруйновану, п'яну, кримінальну, точно таку як сама Росія". Крім цього, була мета захопити максимально багато чужої територій і землі.
Радник глави ОП додав, що немає сенсу оцінювати слова Лаврова з юридичних і переговорних позицій.
"Не має значення вже що говорять вищі посадові особи країни-агресора, намагаючись зафіксувати свої кримінальні плани на папері. Це, скоріше, пропагандистський прийом, розрахований на вразливу публіку", - пояснив Подоляк.
Він наголосив, що "основи реальної географії" Росії "максимально ефективно пояснять HIMARS та інші далекобійні артилерійські системи".
"Вони ж абсолютно точно позначать єдиний напрямок для обов'язкового руху російських окупаційних військ. Питання тільки в часі і в терпінні", – підсумував Подоляк.
Як раніше повідомляв УНІАН, Лавров стверджує, що українців "змушують" все ризикованіше застосовувати західну зброю проти РФ.