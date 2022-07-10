Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що хотіла б пообіцяти Україні певну допомогу, але не може, оскільки для цього потрібне військове втручання.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що хотіла б пообіцяти Україні певну допомогу, але не може, оскільки для цього потрібне військове втручання.

Про це повідомляє Der Spiegel.

"Я хотіла б пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори з районів України, за які йдуть бої. Однак ми не можемо це забезпечити. Така обіцянка має бути підкріплена військовими заходами. Хороша зовнішня політика означає, що ви зберігаєте тверезу голову, навіть коли в грудях у вас все кипить. Терпіти, коли нічого не можеш зробити, — в цьому іноді полягає жорстокість зовнішньої політики", - зазначила Бербок.

За її словами, саме тому вона повинна була чітко сказати, що безпольотну зону над Україною створювати не будуть.

Війна в Україні та позиція Бербок:

На початку травня 2022 року Анналена Бербок відвідала Київ. Це була перша поїздка члена федерального уряду до української столиці з початку повномасштабної війни в Україні.

19 травня Бербок заявила про те, що розв'язана Росією агресія проти України б'є по всьому світу, в тому числі по найбіднішім верствам населення.

Наприкінці травня стало відомо, за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої.

5 червня 2022 року посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув міністру закордонних справ ФРН Анналені Бербок в тому, що за більш ніж 100 днів повномасштабної війни вона жодного разу не зустрілася з ним.

29 червня 2022 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що якщо Путін захоче, війна в Україні закінчиться вже завтра.

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