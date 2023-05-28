Інших реальних планів, окрім української формули миру, наразі не існує.

В Офісі президента вчергове наголосили на неможливості ухвалення будь-яких компромісних рішень із Росією, адже це призведе до подальшої ескалації.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

"По-перше, Російська Федерація отримає розмову про справжні умови закінчення війни виключно на полі бою. І після такої "розмови", запропонованої нашими Збройними силами, у неї не залишиться вибору. По-друге, формула миру буде підкріплена світовою демократичною спільнотою, яка зафіксує логістику єдиного можливого завершення війни", - зауважив він.

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Подоляк також наголосив, що українці не налаштовані на компроміси з Кремлем, та нагадав, що майже дев'ять років Україна намагалася вести перемовини з РФ, однак отримала повномасштабну війну.

"Будь-який компроміс із Російською Федерацією - це прямий шлях до наступних етапів війни, ескалації, суттєвого посилення ролі глобального тероризму. Головний пункт мирного плану - виведення російських військ з України. Розмова з росіянами почнеться лише після цього", - сказав він.

Радник керівника ОП підкреслив, що інших реальних планів, окрім української формули миру, наразі не існує, а Київ не прийматиме інших пропозицій, оскільки вони надходять з урахуванням підтримки РФ.

"Будь-яка інша ініціатива сьогодні - це спроба продавити російський план, де ключовий момент - негайне припинення вогню, але без виведення російської окупаційної групи", - вважає Подоляк.

На його думку, це абсолютно неприйнятна позиція, спрямована не на мир, а на забезпечення, по суті, перемоги Росії.

Він впевнений, що немає сенсу обговорювати ініціативи, за якими стоять росіяни та їхнє небажання брати на себе відповідальність за величезні злочини проти людяності.

"Мирні плани" щодо України

Як відомо, деякі країни, зокрема Китай, запропонували власні "мирні плани" врегулювання війни в Україні. Більшість із них підіграє російським наративам та не передбачає повне виведення окупаційних військ з українських територій.

Своїми висловлюваннями щодо досягнення "миру" в Україні відомий й президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва. Зокрема, він заявляв про нібито вину у розв'язанні війни як Росії, так і України, а також неодноразово виступав із критичними заявами щодо постачання зброї Україні.

А нещодавно Данія заявила про готовність прийняти мирні переговори в липні, і запропонувала запросити на цей саміт Індію, Китай і Бразилію.

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