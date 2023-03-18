Обурений окупант поскаржився в поліцію на колишню кохану.

Дівчина мобілізованого росіянина вкрала у нього карту з грошима і пішла до іншого. Горе-боєць пішов в поліцію за справедливістю.

За інформацією Telegram-канал "Обережно, Москва", 23-річного Максима М. з Краснознаменська мобілізували у вересні 2022 року. Він воював в Україні у складі танкової дивізії. Окупанта вдома чекала бабуся і дівчина Тетяна, з якою горе-боєць зустрічався понад рік.

Для виплат за вбивства українців Максим відкрив окрему банківську карту і попросив Тетяну передати її бабусі. У березні 2023 року горе-загарбник дізнався, що дівчина його не дочекалася.

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При цьому вона забрала з собою банківську карту з грошима Максима, на якій в цілому було 1,1 мільйона рублів.

Хлопець звернувся в поліцію в пошуках справедливості. Він звинуватив колишню кохану в крадіжці грошей.

"Подарунки" родичам мобілізованих росіян - що відомо

Час від часу в мережі з'являються історії про те, як родичі російських окупантів не можуть поділити гроші за них.

Крім того, деякі росіяни за своїх мобілізованих отримали "цінні подарунки" замість грошей. Так, в Підмосков'ї родинам мобілізованих роздали по 10 кг картоплі та моркви, в Якутії – туші оленів, у Курській області матерям загиблих "мобиків" видали рушники та торт, а в Республіці Тива родину окупанта підтримали дровами.

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