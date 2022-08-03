Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 окупантів, 2 танки Т-72, гаубиця "Мста-Б", 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Українські війська вдарили по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці, а також опорних пунктах, скупченню озброєння та техніки окупантів на Миколаївщині та Херсонщині.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні за добу 2 серпня.

"Нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах. Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ", - розповів він.

За словами Назарова, наразі підтверджені втрати ворога складають 20 окупантів, 2 танки Т-72, гаубиця "Мста-Б", 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

"Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - уточнив спікер командування.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник глави ОПУ Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ постійно "накривають" тилові об'єкти окупантів. Щодня завдаються кілька нових успішних ударів.

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