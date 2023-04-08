Також прорито більше 7 тис. метрів протитанкових ровів та траншей.

Інженерні підрозділи облаштували ще декілька десятків мінних полів на північному кордоні.

Про це повідомив Командувач Об’єднаних cил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram. За його словами, обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Зокрема, українські воїни сповна її використовують задля зміцнення оборонних рубежів та позицій.

"Лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше шести тисяч протитанкових мін. Прорито більше семи тисяч метрів протитанкових ровів та траншей", - повідомив Наєв.

Відео дня

Загроза на північному кордоні

Як повідомляв УНІАН, 23 березня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що про новий великий наступ з боку Росії не йдеться.

Наразі Київщину захищають декілька потужних оборонних рубежів, які російські загарбники не зможуть пройти у разі повторної спроби атакувати столицю.

Вас також можуть зацікавити новини: