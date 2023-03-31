Найближчим часом ворог не зможе створити дуже потужне ударне формування, яке б змогло зайти у Київську область, повідомив перший заступник міністра оборони України.

Київщину захищають декілька потужних оборонних рубежів, які російські загарбники не зможуть пройти у разі повторної спроби атакувати столицю.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону. "Київщина за цей рік зробила дуже багато, щоб не тільки не допустити виходу на околиці Києва, а і навіть перетину кордону. Декілька потужних оборонних рубежів, які створені, не дадуть зробити це. Війська постійно готуються і тренуються. Іде постійна ротація на схід, де вони отримують безпосередньо досвід бойових дій", - сказав він.

За його словами, для того, щоб знову зайти на Київщину, росіяни мають створити дуже потужне ударне угрупування, яке у найближчий перспективі вони не здатні сформувати.

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За даними Генштабу ЗСУ, росіяни наступають на сході нашої держави на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському, Лиманському та Куп’янському.

Ворог зазнав на нашій землі дуже серйозних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 173 тис. 360 окупантів.

Довідка УНІАН. Рано вранці 24 лютого 2022 року росіяни вдерлися в Україну, зокрема, з території Білорусі. Супротивники змогли захопити частину нашої землі, у тому числі деякі населені пункти Київської та Чернігівської області. Пізніше ці регіони звільнили від ворогів.

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