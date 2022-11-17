Речник повітряних сил зазначив, що під час масованого російського ракетного удару по Україні, відбувся потужний повітряний бій.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про те, як далеко може летіти збита С300 ворожа ракета.

"Це залежить від багатьох факторів. Ракета С300, в неї дальність застосування 75 км, ну може бути більше - плюс 10 км. Власне ракета, яка може бути збита українською ППО, скажімо на Львівщині відбита, вона ж не "в лоб" їй попадає, як кажуть зенітники "промах в нормі". "Промах" - це відстань на якій від ракети (противника - УНІАН), взірвалась наша ракета. Відповідно, тисячами уламків ракет вражається ракета противника. І вона може змінити курс, може відхилитись від наміченої цілі, тому що вона вже ушкоджена. І таким чином ще пролетіти чималу територію. Так вони з рештою і збиваються", - пояснив Ігнат.

Речник повітряних сил зазначив, що під час масованого російського ракетного удару по Україні, відбувся потужний повітряний бій.

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"Російські ракети летіли взагалі по всій Україні – 96 ракет. На західних берегах збито 15 ракет противника, лише на Львівщині 10 ракет. Зрозуміло, що йшов потужний повітряний бій, ми відбивали російську агресію. Російські ракети летіли на наших громадян, на нашу інфраструктуру, зрозуміло, що робили все для того, щоб захистити наших громадян",- акцентував Ігнат.

Він додав щодо інциденту з падінням ракети, який стався в Польщі.

"Звичайно, дуже велика шкода людей, що загинули, наші польські побратими, але це все сталося внаслідок російської агресії. Нехай, дійсно, експерти визначать по тих уламках, які там є , чи була це російська ракета, чи була це українська, чи уламки обох ракет ймовірно можуть бути знайдені на місці. Треба дочекатися, які будуть висновки зроблені, і тоді про щось можна буде говорити", - підкреслив Ігнат.

Ракетний удар РФ 15 листопада: деталі

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні: окупанти атакували Україну 96-ма ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також дронами.

У Польщі, неподалік кордону з Україною, в селі Пшеводув дві ракети впали на території сільгосппідприємства, через що загинули двоє людей.

Олексій Данілов заявив, що Україна хоче долучитися до вивчення інциденту з падінням ракет у Польщі і готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не мають підтверджень підготовки Росією зумисної ракетної атаки на Польщу.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що США продовжать співпрацю з союзниками для більшого збору інформації стосовно потрапляння ракет на територію Польщі під час російської ракетної атаки по території України. США продовжать тісно консультуватися з союзниками НАТО та країнами-партнерами.