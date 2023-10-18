У планах окупантів – оточення і захоплення Куп’янська.

На сьогодні ціллю ворожого наступу, що відбувається у смузі східного угруповання, є бажання просунутися до Куп’янська на Харківщині і спробувати його оточити, а згодом захопити. Про це сказав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог наразі більше уваги акцентує на харківській ділянці – поблизу Синьківки та Іванівки, де минулої доби зафіксовано 15 атак – всі на Куп’янському напрямку.

"Лиманський напрямок поки що противник не зачіпає, ймовірно, через те, що раніше тут добряче отримав на горіхи від Сил оборони сходу і наразі перегруповується та відновлюється", - сказав Євлаш, додавши, що така ситуація ненадовго.

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За його словами, також на інтенсивність бойових дій впливають і погодні умови, оскільки починається сезон дощів і це впливає на перебіг і штурмових дій противника і загалом на застосування авіації та БПЛА.

Євлаш нагадав, що програма максимум у ворога – повна окупація Луганської та Донецької областей

Разом з тим він наголосив, що найближчою метою нинішнього наступу ворога у смузі східного угруповання є Куп’янськ.

"Завдяки великій кількості техніки та живій силі ворог хоче дістатися до Куп’янська і спробувати його оточити, а потім і захопити. Але ми маємо там потужний укріпрайон, потужні сили, які стримують цю навалу. Противник не має там успіхів та не матиме у майбутньому", - наголосив він.

Ситуація на Куп’янському напрямку – що відомо

Армія РФ намагається оточити Куп'янськ на Харківщині та вийти на рубіж річки Оскіл.

За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, таким чином ворог хоче прорватися через сухопутний коридор ЗСУ та просунутися до Борової.

Він запевнив, що українські війська готувалися до оборони: фронт захищений мінно-вибуховими загородженнями, тому окупанти мають значні втрати.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, протягом 17 жовтня на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області.

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