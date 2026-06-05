У ЗСУ відбулася непомітна 'революція' в розвідці, що змінює хід війни, - WSJ

Те, що досі було доступне лише Генштабу та штабам корпусів і бригад, тепер доступне практично кожному підрозділу на передовій.

Українські підрозділи на передовій дедалі активніше використовують комерційні супутникові знімки для планування та коригування ударів по російських цілях. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Видання розповідає, як один з невеликих підрозділів Збройних сил України, який діє приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту, помітив ознаки активності противника в будівлі, прихованій густою рослинністю. Розвідувальний дрон не міг дати повної картини через щільні крони дерев, але українські військові отримали доступ до детальних супутникових даних, які вони отримували майже в режимі реального часу.

У матеріалі зазначається, що саме супутникові знімки дозволили ідентифікувати навколо об’єкта бронетехніку, ймовірно пов’язану з російським командуванням. Після кількох днів спостереження підрозділ дійшов висновку, що йдеться про місце координації операцій. Згодом українські військові завдали удару по будівлі та техніці за допомогою дронів.

Відео дня

Як пише The Wall Street Journal, протягом останніх шести місяців українська армія почала активно використовувати супутникові зображення компанії Vantor з Колорадо (США), щоб покращити швидкість і точність атак безпілотників. За словами учасників місій та експертів, час від розвідки до удару скоротився істотно, інколи аж на 90%, оскільки військові отримують інформацію майже одразу після її зйомки. Це дозволяє значно швидше ухвалювати рішення щодо цілей, які раніше потребували тривалого аналізу.

Зображення Vantor надходять безпосередньо із супутника на планшет, телефон або ноутбук солдата всього за 15 хвилин, минаючи централізований штаб розвідки у Києві, який, як правило, уповільнював потік розвідувальних даних на передову на години або дні.

За словами одного колишнього українського солдата, в минулому супутникові розвіддані, які надходили з Києва, іноді були настільки застарілими, що на передовій від них вже не було користі. Однак тепер новий підхід фактично стирає часовий розрив між отриманням розвідданих і їх використанням.

"Стиснення циклу від датчика до стрільця є визначальною тенденцією цієї війни на тактичному рівні", – сказав Франц-Стефан Гаді, військовий аналітик і засновник консалтингової фірми Gady Consulting.

Водночас експерти зазначають, що головним викликом залишається залежність від погодних умов і неможливість супутників відстежувати рухомі цілі безперервно.

Крім того, вилучення з ланцюжка штабних аналітиків, які обробляли супутникові знімки, підвищує ризик неправильної ідентифікації цілей і помилкових атак.

"Існують процеси, які уповільнюють роботу, але є процеси, що діють не просто так", – сказав Нанд Мулчандані, колишній головний технічний директор Центрального розвідувального управління та управління штучного інтелекту Міністерства оборони США.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у травні українська протиповітряна оборона працювала в умовах рекордної інтенсивності атак, коли противник застосував понад 8 тисяч засобів повітряного нападу. Попри це, ефективність перехоплення зросла: загальний рівень знищення цілей досяг приблизно 90,75%, зокрема збито понад 7,5 тисячі дронів і ракет різних типів.

Також ми розповідали, що нова дронова стратегія України призвела до того, що практично увесь окупований південь опинився в повітряній блокаді. Зокрема з'являється усе більше повідомлень про те, що російська логістика на окупованих територіях задушена.

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