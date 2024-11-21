У Вашингтоні вважають, що це була не найпотужніша ракета, якою росіяни били по Україні за останні роки.

США заздалегідь знали, що Росія готується вдарити по Україні стратегічною ракетою, і попередили про це Київ та уряди інших країн. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного американського чиновника.

За словами співрозмовника, для удару по Дніпру росіяни використали "експериментальну" балістичну ракету середньої дальності. Він додав, що Росія, ймовірно, має лише "жменьку цих експериментальних ракет".

Крім того, чиновник зазначив, що Україна вже витримала "незліченну кількість атак" з боку Росії, в тому числі ракетами зі "значно більшими боєголовками", ніж у ракеті, якою росіяни сьогодні вдарили по Дніпру.

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Росія вдарила по Україні стратегічною ракетою

Як писав УНІАН, учора в українському інформаційному просторі поширилася інформація про те, що Росія начебто готується завдати удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Одночасно низка іноземних посольств у Києві заявили про призупинку своєї роботи через загрозу російського обстрілу.

Українська влада не зробила жодних попереджень для населення про загрозу застосування Росією міжконтинентальних балістичних ракет, обмежившись стандартним закликом прислухатися до повітряних тривог, які вже стали звичними для більшості українців. А у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що "інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає".

А вже сьогодні вранці Росія завдала удару по Дніпру ракетами кількох типів. Серед них була і міжконтинентальна балістична ракета. Досі проти України таку зброю не застосовували. У Повітряних силах запевнили, що цей удар не мав істотних наслідків.

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