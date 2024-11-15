Український БПЛА подолав значну частину російської території, не будучи перехопленим.

Атака українського дрона по флоту РФ у Каспійському морі демонструє, що Україна здатна завдавати ударів по регіонах у Росії, які раніше вважалися безпечними. Про це пише Міноборони Британії, посилаючись на дані розвідки.

Нагадується, що Україна 6 листопада завдала удару за допомогою безпілотника по порту Каспійськ у Росії, де перебували кілька кораблів ВМФ Росії.

Зазначається, що щонайменше два фрегати класу "Гепард" зазнали пошкоджень. Ступінь збитку наразі невідомий, проте будь-які пошкодження кораблів, найімовірніше, будуть швидко усунені, вважають у британській розвідці.

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У повідомленні підкреслюється, що Каспійський флот, найімовірніше, був задіяний для масових атак на Україну у 2022 році і продовжував використовуватися для атак у 2023-2024 роках.

"Україна, ймовірно, атакувала Каспійську флотилію у відповідь на ці удари по її території", - зазначають у розвідці.

Водночас у Міноборони Британії підкреслюють, що ця атака демонструє здатність України завдавати ударів по російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними.

"До нанесення удару український БПЛА подолав велику площу російської території, не будучи перехопленим. Це, вочевидь, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва", - зазначають у розвідці.

Удар по Каспійській флотилії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уранці 6 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спеціальну операцію, результатом якої стала успішна атака російської флотилії в Каспійському морі. Унаслідок ударів БПЛА ушкоджень зазнали щонайменше два об'єкти в Каспійську - ракетні кораблі "Татарстан" і "Дагестан".

Як звернув увагу аналітик таблоїду BILD Юліан Рьопке, атака по Каспійській флотилії збіглася з днем виборів президента США. На думку Рьопке, це може бути також демонстрацією сили Києва, для якого військова база на Каспії є законною метою.

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