Патронатна служба "Янголи Азову" з'ясовує імена загиблих і постраждалих.

На місце удару по колонії в Оленівці виїхали представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Патронатної служби "Янголи Азову".

"З глибоким сумом змушені підтвердити інформацію про удар по колонії в Оленівці, де утримуються полонені полку "Азов". Ми з’ясовуємо імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

У службі відзначили, що будуть оперативно інформувати рідних полонених про перебіг подій.

"Будь-яка інформація, яка зараз з‘являється в російських тг-каналах та інших ЗМІ, є психологічною спецоперацією проти "Азову" і українського суспільства. Тому закликаємо дочекатися перевірених даних", - підкреслили "Янголи Азову".

Як відомо, вранці 29 липня проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців в результаті удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що навмисний артилерійський обстріл виправної установи здійснили Збройні сили РФ, щоб звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів" та приховати тортури над полоненими й розстріли.

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців".

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