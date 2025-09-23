Президентка Молдови зазначила, що Росія витрачає сотні мільйонів євро на те, щоб підкупити виборців на майбутніх виборах.

Президентка Молдови Майя Санду заявила в понеділок, 22 вересня, під час звернення до громадян, що в разі перемоги на виборах проросійських сил, Молдова може стати плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область, пише NewsMaker.md.

"Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою", - зазначила Санду.

Вона розповіла, що країна-агресор витрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, які призначені на 28 вересня 2025 року.

За її словами, сотням людей платять, щоб вони "сіяли безлад, насильство і лякали світ".

Тому, президентка Молдови закликала громадян не допустити капітуляції країни перед іноземними інтересами. За її словами, в разі встановлення контролю Росії над Молдовою наслідки будуть небезпечними як для країни, так і для всього регіону.

"Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано", - попередила Санду.

Агресія Росії до країн НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що в столиці Данії місті Копенгаген через дрони в понеділок, 22 вересня, тимчасово зупинив роботу аеропорт. Його закрили для зльотів і посадок. У тому районі було помічено 2-3 великих дрони. За даними, щонайменше 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів. Більше того, в Норвегії оголосили повітряну тривогу через повідомлення про безпілотники над військовою фортецею Акерсхус в Осло. За словами начальника оперативного управління Ойвінда Хаммерсволда, безпілотники виявили військові.

Також ми писали, що видання Financial Times зазначає, що після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії, позиція НАТО чітко дає зрозуміти Росії, що Альянс, який складається з 32 країн-членів, буде захищати кожен сантиметр своєї території. Видання зазначає, що якщо Росій й вирішить напасти на країни Балтії, а США залишаться осторонь, британці, французи, німці та канадці мають там свої війська, які готові вступити в бій.

