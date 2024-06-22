Удари по Харкову: загинуло троє людей, ще 42 людини отримали поранення (фото, відео)

Росіяни вдарили по житловій забудові керованими авіаційними бомбами.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого ракетного удару по Харкову. Кількість жертв досягла трьох.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок. Працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Крім того, триває ліквідація пожежі житлового будинку площею 300 кв.м. у передмісті Харкова.

"Загалом внаслідок масованого удару по Харкові за попередніми даними загинуло вже 3 особи, ще 42 постраждало, з них 2 дитини", - уточнили в ДСНС.

Удар по Харкову 22 червня

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 22 червня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Росіяни вдарили по житловій забудові керованими авіаційними бомбами. На жаль, є влучання у житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Харкову керованими авіабомбами.

"Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - зазначив Зеленський.

За його словами, цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений.

Вас також можуть зацікавити новини: