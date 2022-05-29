Заступник міністра оборони прокоментувала інформацію щодо уповільнення темпів постачання необхідної Україні зброї, яким занепокоєні деякі західні ЗМІ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що угоди про постачання зброї укладені, але потрібен певний час на її постачання.

Про це Маляр повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Треба розуміти, що процес постачання зброї - це дійсно тривалий процес. До того, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну, західні виробники зброї вже мали певні контракти та зобов’язання. Тобто, коли ми говоримо, що нам необхідно раптово (постачання зброї - УНІАН) і ми укладаємо угоди, ось прямо завтра, виробники повинні певним чином скорегувати ті відносини - ділові та партнерські, які вже були на цей час",- зазначила Маляр.

Заступник міністра оборони пояснила, яким чином відбувається процес транзиту зброї до країни.

"Якщо ми говоримо про транзит зброї територією інших країн, то це набагато складніше, ніж щось провезти фізичній особі у валізі. Для транзиту зброї потрібен дозвіл на найвищому рівні, наприклад, це повинен зробити або кабінет міністрів або парламент іншої країни. Ці домовленості відбуваються на найвищому рівні між президентами, міністрами оборони", - пояснила Маляр.

Заступник міністра оборони поінформувала, що угоди про постачання зброї укладені.

"Ми повинні набратися терпіння і зрозуміти, що практично всі угоди укладені. Ми розуміємо, з якою періодичністю і коли буде постачатись зброя. Але для того, щоб у нас був вже паритетний рівень в боях, нам потрібен певний час", - зазначила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у деяких ЗМІ з посиланням на німецьке видання Welt з’явилась інформація, що Німеччина за дев'ять тижнів майже не поставила Україні зброї, попри обіцянки.

23 травня на авіабазі Збройних сил США у Європі "Рамштайн" відбулася друга зустріч керівників оборонних відомств декількох десятків країн.

За результатами зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни планують надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

28 травня президент Володимир Зеленський заявив про щоденну роботу над посиленням українського захисту. Він зазначив, що це передусім постачання зброї. Збройні сили України щодня наближаються до моменту, коли переважатимуть окупантів технологічно і ударною силою.