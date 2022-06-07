Він розповів, що уряд Німеччини вже поставив в Україну.

Україна досі не побачила п'ять тисяч касок для Збройних сил України, обіцяних Німеччиною.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Німецькому народу потрібно розібратися зі своїми політиками. Ми болісно намагаємося зрозуміти, що (які озброєння Німеччина поставила Україні - УНІАН). Поки ще хочу бачити 5 тисяч касок, які вони нам поставили", - сказав він.

Також Арестович перерахував, що саме Уряд Німеччини вже передавав для української армії.

"Вони гранатомети поставили точно, протитанкове озброєння, боєприпаси. Грошей давали на озброєння, на покупку старої радянської техніки", - сказав радник офісу президента.

Нагадаємо, що Міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт оголосила, що Німеччина поставить Україні п'ять тисяч військових касок ще 26 січня.

За даними німецького видання Welt am Sonntag, в період з 30 березня по 26 травня уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України.

Свою нерішучість з приводу поставок зброї Україні канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довелося пояснювати в Бундестазі. Його неодноразово критикували за таку позицію.

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