Міністр зауважив, що в України суттєво менше зброї, ніж у Росії.

У МЗС кажуть, що Україна захищатиметься лопатами від воєнної агресії Росії в разі припинення постачання озброєння від союзників.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба для телеканалу ARD.

За його словами, ніхто на Заході не має вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми будемо воювати лопатами, але ми будемо захищатися, тому що ця війна - війна за наше існування", - підкреслив Кулеба.

Міністр зауважив, що в України суттєво менше зброї, ніж у Росії.

"Тому чим раніше ми отримаємо зброю, чим раніше вона буде відправлена, тим більшою буде допомога для нас. Якщо зброя буде відправлена пізніше, ми все одно скажемо "спасибі", але тоді багато чого буде витрачено даремно, багато людей загине", - додав він.

Нагадаємо, що Австралія відправила до України свої БТР. Словенія теж передала велику партію озброєння, куди увійшли автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, інше обладнання та 35 бойових машин піхоти.

Словаччина підтвердила, що віддасть Україні 5 гвинтокрилів й боєприпаси для РСЗВ "Град".

Журналісти також підрахували, що Німеччина поставила Україні втричі менше зброї, ніж пообіцяла.

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