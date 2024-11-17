Заступник командира 3-ї ОШБр пояснив це на тлі чергової масової ракетної атаки окупантів.

Росія продемонструвала "рівень своєї зацікавленості" в переговорах з Україною, здійснивши чергову масову ракетну атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на 17 листопада, заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Але, впевнений, це ніяк не вплине на потік дебільно-оптимістичних заяв з боку західних політиків. По-перше, вони втратили відчуття реальності, не розуміють актуальних викликів. По-друге, всі ці телефонні дзвінки або прогнози робляться для свого електорату", - написав він у Telegram.

Крім того, за його словами, західні союзники України, яких він назвав "демілітаризованим толерантним Заходом", практично втратили вміння "використовувати силу". Військовий заявив, що "гра в пацифістів" зрештою зашкодить не тільки Україні, а й призведе до катастрофи у всій Європі.

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Інші заяви Жоріна

Раніше УНІАН повідомляв, що Жорін пояснив, у чому проблема з українськими фортифікаціями.

"У цю зиму ми входимо не в найкращому становищі. Було б трохи легше, якби ми заздалегідь займалися інженерно-фортифікаційними спорудами, однак сьогодні в більшості український піхотинець сам змушений створювати в себе під ногами ці фортифікаційні споруди", - обурюється ветеран.

Крім того, Жорін назвав єдину причину, через яку РФ піде на переговори. За його словами, це може статися тільки в тому випадку, якщо Україна капітулює.

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