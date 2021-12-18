Україна попросила у Сполучених Штатів Америки надати їй нове озброєння, зокрема системи ППО і ракети Patriot.
Як повідомляє CNN, українські офіційні особи також наполягають на придбанні у США систем ППО, таких як ракети земля-повітря Patriot.
Зазначається, що за останніх два місяці Україна вже отримала:
- протитанкові ракети Javelin, командні пускові установки,
- патрульні катери класу Island, аптечки першої допомоги,
- захищені радіостанції, електроніку, медичне обладнання.
Як повідомляв УНІАН, з 2014 року Сполучені Штати зобов'язалися виділити Україні понад 2 млрд доларів на допомогу у сфері безпеки.
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Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні в розмірі 756 мільйонів доларів, зокрема, на зміцнення безпеки - 400 млн доларів.
Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги Вашингтона Україні у 2021 році склав понад 130 мільйонів доларів. Ці кошти пішли на допомогу українській армії.