Експерт наголосив на необхідності отримання Україною засобів ППО та артилерії.

Українським військовослужбовцям для деблокування Маріуполя і звільнення від російських окупантів Херсона потрібні певні види озброєння, які вона запитує у партнерів.

Про це заявив бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Райан в інтерв'ю сайту ТСН.

"Я думаю, що Україна просить допомоги в певних видах зброї, які, на її думку, дадуть їй найкращу можливість перемогти російські сили як на Сході, так і на півдні. Вони включають частину зброї, нещодавно передану США і НАТО. Найважливішим, на мою думку, будуть системи ППО, такі як С-300 або інші типи такої зброї, які зможуть збивати не тільки російські літаки, а й деякі ракети та крилаті ракети", - підкреслив він.

За словами експерта, також для майбутніх боїв ЗСУ потребують артилерійських систем і контрбатарейних радарів, які дозволять їм знати напрямок наступу артилерії.

"Ці речі будуть дуже важливі в цій боротьбі на сході України і, звичайно, за Херсон", - додав він.

"Причина, чому я згадав системи ППО й артилерію – це те, що просить Україна. Це те, що деякі країни мають і можуть надати, але це також речі, які дуже важко отримати в тих кількостях, які потрібні Україні, тому я сказав, що думаю, що є набагато важливіші речі. США, наприклад, мають тільки системи ППО і радари Patriot і всього батальйонів у власному користуванні. Тому США реально не можуть надати Patriot Україні", - говорить генерал.

Як відомо, повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося рано вранці 24 лютого. 18 квітня окупанти розпочали нову фазу війни, спробувавши піти в наступ на сході країни.