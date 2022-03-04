Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів.

Україна просить Червоний Хрест терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, як про це домовилися під час переговорів з Росією.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Українська держава просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново почати необхідні дії для організації гуманітарних коридорів і готова зі свого боку зробити все необхідне для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.

Наразі низка українських міст і сіл опинилася на межі гуманітарної катастрофи. У цих населених пунктах бракує харчових продуктів, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання. Тисячі людей потребують евакуації.

Створення гуманітарних коридорів потребують населені пункти в Сумській (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівській (східна та північна частини Чернігівщини), Харківській (уся область, крім південно-східної частини), Київській (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївській (Баштанський, Снігурівський, Березнегуватський напрями), Запорізькій (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями), Херсонській (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями), Луганській та Донецькій областях (Волноваський, Маріупольський райони) тощо.

"Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони. Домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам", – сказала віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього ж Україна очікує й від російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня відбувся другий раунд перемовин. Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів.

Єдине, сторони досягли порозуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також доставки медикаментів та харчових продуктів до місць найжорстокіших боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться.

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