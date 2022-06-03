За його словами, Україна докладає зусиль, щоб російська держава залишилася без усіх елементів сучасної економіки.

Україна розпочала напрацювання над новими санкційними пакетами проти Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, ввечері, 2 червня.

"Ми вже почали працювати і над новими санкційними пакетами проти Росії. Крок за кроком ми зробимо так, що російська держава залишиться просто без усіх елементів сучасної економіки. За знищення життя сусідів окупанти заплатять повну ціну. І жодне лобі в тій чи іншій країні Росії не допоможе", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня лідери Європейського союзу загалом погодили шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Тим часом, 1 червня народні депутати України проголосували за звернення до РНБО про введення санкцій проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила і ще семи представників цієї церкви.

Угорщина заблокувала затвердження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, наполягаючи на виключенні глави Російської православної церкви патріарха Кирила зі списку підсанкційних осіб.

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