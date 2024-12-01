У 155-ї механізованої бригади є танки "Leopard-2" і гаубиці Caesar. Тепер їй потрібні безпілотники і глушники дронів.

Одна з новітніх бригад української армії 155-та механізована бригада - прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання - безпілотників.

Як пише аналітик, 155-ту механізовану бригаду було сформовано в травні, але до вересня вона існувала здебільшого на папері, оскільки основна частина нової бригади - 2300 солдатів - проходили навчання у Франції, а кілька сотень солдатів із танкового батальйону 155-ї механізованої бригади прибули до Польщі, щоб пройти навчання разом із польською армією.

У результаті французи оснастили 155-ту механізовану бригаду самохідними гаубицями "Цезар", розвідувальними машинами AMX-10RC і важкими мінометами. Поляки передали 31 танк Leopard 2A4.

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Як зазначає Акс, хоча 155-та механізована бригада - не найкраще оснащена українська бригада, але вона перебуває у верхньому ешелоні. Як один із важливих оперативних резервів України вона має бути в змозі змінити на фронті будь-яку іншу виснажену бригаду.

Однак, за словами українського воєнкора Юрія Бутусова, у бригаді не вистачає безпілотників і радіоперешкод для боротьби з ними. Це проблема, оскільки безпілотники - найважливіші засоби спостереження і нападу з обох сторін у війні, пише аналітик.

"Як би не потребували допомоги старі українські бригади, для 155-ї механізованої бригади було б військовою помилкою вступати в бій без безпілотників або засобів захисту від них... Нестача, нехай і тимчасова, має зловісний характер. За 33 місяці, що минули з моменту нападу росіян, Україна значно розширила виробництво безпілотників і перешкод. Але як десятки нових бригад не задовольнили потреби України на фронті, так і мільйона чи більше безпілотників, які країна виробляє щороку, теж недостатньо", - пише Акс.

Зеленський заявив про дефіцит зброї у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталася до союзників із проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак у результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.

Коментуючи заяви про те, що західні партнери вимагають від України знизити мобілізаційний вік, президент наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциті зброї та техніки для них.

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