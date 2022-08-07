На початку війни росіяни атакували порожні українські аеродроми.

Генеральний штаб України на момент початку збройного вторгнення проаналізував всі дані західних розвідок і вжив заходів для того, щоб зберегти наші літаки. В результаті російські окупанти розбомбили порожні аеродроми.

Про це 7 серпня розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-канал.

"У ніч на 24 лютого, коли по Україні наносився масований ракетно-бомбовий удар, всі наші аеродроми були порожні, там нашої авіації не було. Саме тому наша авіація залишилася ціла і вже вступила в бій з Російською Федерацією. До речі, знову помилка обстановки, або оцінки противника, з боку Росії зіграла з ними злий жарт і дала нам величезну підмогу в перші тижні війни", - наголосив він.

Жданов нагадав, що в перші дні війни в РФ заявляли про повне знищення повітряних сил України. Водночас наша авіація почала планомірно і максимально знищувати колони противника.

"Так, що вони практично нічого не знищили, так, вони пошкодили інфраструктуру, частина аеродромів була виведена з ладу, але повітряні сили залишилися цілі, тому що Генштаб вжив своєчасних заходів з порятунку нашої авіації, і це спрацювало", - розповів експерт.

Нагадаємо, днями Україна отримала штурмовики Су-25 від Північної Македонії.

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