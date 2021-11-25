В зовнішньополітичному відомстві звинувачують РФ у намаганні створити інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.

Міністерство закордонних справ відреагувало на чергові твердження Російської Федерації про нібито наступ Збройних сил України на Донбасі.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Російська Федерація взялася із новим завзяттям дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності. Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", - наголосив Ніколенко.

За його словами, про що говорять звіти СММ ОБСЄ, так це про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв’язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів з боку збройних формувань РФ.

Читайте такожДерждеп США про ризики вторгнення РФ до України: ми готові до низки непередбачуваних обставин"Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Росія цей заклик, як й інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала", - зауважив речник.

"Підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту", - додав Ніколенко.

Як повідомляє російське агентство "РИА Новости", речниця МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що звіти СММ ОБСЄ нібито свідчать про наступальні дії Збройних сил України в районі Гранітного та Старомар'ївки. Вона звинуватила українську владу у нагнітанні напруженості на Донбасі, частина якого окупована російськими військами.

Ситуація на кордонах України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

22 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про підготовку вторгнення російських військ в Україну може бути ширмою для нібито агресивних устремлінь Києва щодо силового розв'язання проблеми Донбасу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не планує наступу на Донбасі, а шукає шляхи дипломатичного врегулювання збройного конфлікту, розпочатого Росією.

Автор: Віталій Саєнко