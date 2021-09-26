Минулого тижня командування ВСУ вивчало питання застосування контрснайперських радарних комплексів на Донбасі.

Україна задіяла всі свої контрснайперські групи в районі ООС.

Про це у інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Усі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!" - заявив він.

При цьому Залужний підкреслив, що їхня робота на передовій не заборонена.

За його словами, минулого тижня командування ВСУ вивчало питання застосування контрснайперських радарних комплексів.

"І ті комплексі, принаймні, які ми розглядали, скажімо так, західного виробництва, знову ж таки вони нас не зовсім задовольняють. Тобто на сьогодні мови про масоване застосування радарних комплексів і оптичних контрснайперської боротьби немає. Але все, що можна застосувати, усі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, зараз працюють разом з ними, всі повністю", - зазначив Залужний.

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Нагадаємо, у 2014 році частину Донецької та Луганської областей захопили бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР". Бойовиків підтримала влада Росії. На Донбас вдерлися російські війська.

Спочатку на частині Донбасу Київ оголосив антитерористичну операцію, а пізніше розпочалася операція Об'єднаних сил.

Для врегулювання конфлікту у 2014-му були підписані Мінські угоди. Зокрема, під документом стоїть підпис української та російської сторони, а також ОБСЄ.

Росія не визнає себе учасником війни, а стверджує, що є "посередником". Десятки країн світу вважають РФ стороною конфлікту на Донбасі.

Автор: Денис Прядко