Зброя була закуплена безпосередньо у німецької промисловості.

Україна знову закупила зброю в Німеччині. На цей раз мова йде про протитанкові гранатомети RGW 90 Matador.

Як стало відомо WELT з українських урядових кіл, Київ на власні гроші закупив 2900 протитанкових засобів RGW 90 Matador безпосередньо у промисловості.

У березні Україна вже замовив 5100 таких протитанкових засобів за свій рахунок у німецької збройової компанії Dynamit Nobel Defense (DND). Таким чином, в Україну поставлено до 8000 одиниць зброї Matador. Вироблена в Бурбаху, Північний Рейн-Вестфалія, система являє собою різновид безвідкатної реактивної гранати, якою можна стріляти з плеча.

Нагадаємо, Словаччина не може в даний час передати радянські танки Україні через Німеччину. Так, Німеччина вже два місяці затримує узгоджену раніше поставку танків зі Словаччиною, необхідну для того, щоб Братислава натомість відправила свою техніку Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: