Україна знову закупила зброю в Німеччині. На цей раз мова йде про протитанкові гранатомети RGW 90 Matador.
Як стало відомо WELT з українських урядових кіл, Київ на власні гроші закупив 2900 протитанкових засобів RGW 90 Matador безпосередньо у промисловості.
У березні Україна вже замовив 5100 таких протитанкових засобів за свій рахунок у німецької збройової компанії Dynamit Nobel Defense (DND). Таким чином, в Україну поставлено до 8000 одиниць зброї Matador. Вироблена в Бурбаху, Північний Рейн-Вестфалія, система являє собою різновид безвідкатної реактивної гранати, якою можна стріляти з плеча.
Нагадаємо, Словаччина не може в даний час передати радянські танки Україні через Німеччину. Так, Німеччина вже два місяці затримує узгоджену раніше поставку танків зі Словаччиною, необхідну для того, щоб Братислава натомість відправила свою техніку Україні.