Українські військові б'ють по військових та критичних об'єктах Росії на окупованій території Криму.

Україна ускладнює становище Росії в незаконно анексованого Криму завдяки послідовним та регулярним атакам по об'єктах на півострові.

Як йдеться у матеріалі Politico, Україна веде кампанії, спрямовану проти протиповітряної оборони, залізничного сполучення та водопостачання окупантів у Криму.

Зашморг навколо Криму затягується

У п'ятницю ВМС та армія України завдали серію ударів по поромній переправі та нафтовому терміналу в порту Кавказ, розташованому на російському боці Керченської протоки, що відділяє Крим від Росії. За кілька годин до цього українці вдарили по кримській стороні Керченської поромної переправи, пошкодивши два залізничні пороми - "Авангард" і "Конро Трейдер", які мають вирішальне значення для спроможності Росії забезпечити постачання Криму.

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Двічі було значно пошкодженл Керченський міст, через що він не витримує інтенсивного руху поїздів. Це означає, що Росія не може використовувати його для військової логістики, як-от транспортування важкої бронетехніки, сказав виданню речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Це змушує Росію покладатися на автомобільне та залізничне сполучення через окуповану Україну, що робить потяги та вантажівки легшими цілями для українців.

"Враховуючи те, що залізнична гілка, яку росіяни будують через окуповані території України, ще не завершена, цей цивільний пором був основним матеріально-технічним шляхом їхньої армії. Їхня морська логістика також давно зникла після того, як Україна знищила чотири та пошкодила п’ять їхніх десантних кораблів", – зазначив Плетенчук.

Атака є останнім етапом складної операції України, спрямованої на те, щоб підірвати російський контроль над Кримом. Крім цілей у матеріально-технічному забезпеченні, українці використовували морські безпілотники та ракети, щоб знищити або пошкодити щонайменше 27 російських військових кораблів і один підводний човен. Київ також атакував російські аеродроми та військово-морські бази, змусивши Москву перемістити свій флот на схід уздовж узбережжя Чорного моря до російського порту Новоросійськ.

Крім того, атаки Києва підірвали російську ППО в Криму.

"Поки російські окупанти в українському Криму, там періодично щось вибухатиме", – сказав Плетенчук.

У росіян ще є шанс втекти

У п'ятницю вранці українці за допомогою безпілотників та ракет "Нептун" завдали ударів по російському Краснодару. Удару по кримській стороні протоки було завдано ракетами ATACMS американського виробництва. Це відповідає правилам Вашингтона щодо обмеження використання Україною зброї, що постачається США. У Києві заявили, що під час обстрілів були уражено ключові цілі.

"Сучасна та ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет і безпілотних комплексів і не змогла захистити важливі об’єкти матеріально-технічного забезпечення та забезпечення російської армії", – заявили українські військові.

Міноборони Росії повідомило про збиття п'яти протикорабельних ракет "Нептун" і 29 безпілотників над Краснодарським краєм, заявивши, що вдалося запобігти "українському теракту". Київ ці заяви спростовує.

"Україна не б’є по цивільних об’єктах, а лише по об’єктах, які Росія використовує у військових цілях. Росіяни ніколи не показують шкоди, оскільки знають, що ми вражаємо лише військові цілі", - сказав Плетечук.

Губернатор російського Краснодара Веніамін Кондратьєв заявив, що всі українські безпілотники було знищено, а постраждалих ніде, крім нафтопереробного заводу, немає.

"Більш серйозна ситуація в Темрюкському районі. Пошкоджено і горить три цистерни з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно категорію високої складності. На жаль, серед працівників нафтобази є постраждалі, їм надається медична допомога. Решта співробітників були евакуйовані", – йдеться в повідомленні Кондратьєва .

Плетенчук сказав, що Росія закрила як поромну переправу, так і Керченський міст у четвер, змусивши цивільних і військових використовувати дорогу через південні окуповані території України, щоб дістатися до Росії.

"Це повинно натякати окупантам, які за останні 10 років незаконно переселилися в наш Крим, що для них стає все менше можливостей покинути цей півострів. Вони можуть покинути український Крим зараз, тому що потім це буде неможливо", – сказав Плетенчук.

Комбінована атака на Крим

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму.

Так, за попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

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