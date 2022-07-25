Українські військові ведуть підготовку до контрнаступу на Херсонському напрямку, але щодо дат самого контрнаступу поки невідомо.
Про це в ефірі Freedom заявив радник глави МВС Ростислав Смирнов.
"Я б не говорив про конкретні дати. Але я можу сказати, що скоро нас чекає багато хороших новин, особливо з півдня нашої країни. Тому що там ситуація краща за решту, хороший плацдарм", - сказав він.
Завершенням підготовки такого плацдарму і є знищення двох мостів - Антонівського та через Інгулець. Це дозволить зміцнити наші позиції, взяти в оперативний мішок ворога, зазначив радник глави МВС.
"Для нього (ворога) буде дуже важко відходити, по-друге - доставляти боєприпаси, особовий склад. Нам буде набагато простіше звільнити цю верхню частину. Я думаю, що це буде в найближчому майбутньому", - додав Смирнов.
Він зазначив, що ЗСУ вже провели хорошу операцію зі знищення понад 30 скупчень ворога: "За два-три тижні знищені склади з боєприпасами, командні пункти, скупчення ворожої техніки. Ми вели підготовку".
Самі російські військові тверезо оцінюють ситуацію: вони готуються до конкретно оборонних дій: "вони не намагаються нічого штурмувати, проривати".
Війна в Україні: актуальні дані
Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.
24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.
Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.
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