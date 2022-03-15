Він підкреслив, що деякі члени НАТО побоялись бути справді Альянсом, який здатний захистити усе те, заради чого його і створювали.

Україні потрібно шукати довгострокові безпекові гарантії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Деякі держави Альянсу залякали самі себе, розказуючи, що нібито вони не можуть відповідати, не можуть зіштовхнутись з російськими ракетами і літаками в небі України. Бо це, мовляв, призведе до ескалації. Призведе до Третьої світової. А що ж вони скажуть, якщо Росія піде далі в Європу, атакуючи інші країни? Впевнений, те ж саме, що вони говорять і Україні. 5-та стаття договору про НАТО ще ніколи не була такою слабкою, як зараз. Це тільки наша думка. Коли деякі члени Альянсу побоялись бути справді Альянсом, який здатний захистити усе те, заради чого його і створювали. Свободу і демократію. Людяність і справедливість", - зазначив президент.

За його словами, нам потрібно шукати дієві гарантії - "для нас, для нашого неба".

"І ми від цього не відмовимось. Нам потрібні літаки. І я продовжу про це говорити, продовжу цього добиватись. Нам потрібні довгострокові безпекові гарантії для держави. Для всіх українців. Але конкретні речі, конкретні гарантії. Юридично закріплені. Щоб жодного сумніву у них не було. І щоб не звучали відмовки. Як звучать зараз, коли ми звертаємось до тих, хто підписав "Будапешт" і хто мав силу, щоб зупинити російське вторгнення ще до того, як воно почалося. Превентивно. Допомогою Україні, яка переконує. Санкціями, які не дозволяють воювати", - наголосив глава держави.

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