Удари були по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та по позиціях ЗРК ворога.

Українська авіація упродовж доби завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів.

"Українська авіація протягом поточної доби завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога.

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Успіхи ЗСУ на фронті: що відомо

Станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.

Воїни Грузинського легіону ліквідували штурмову групу найманців ПВК "Вагнер" у районі Бахмута на Донеччині. Втрати окупантів склали близько десятка загарбників.

Російські військові продовжують масово гинути в Україні. Зокрема, днями на Донбасі ЗСУ ліквідували понад 100 загарбників.

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