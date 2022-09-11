Втрати ворога уточнюються.

За поточну добу авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по російських окупантах: уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала п'ять ударів. Уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки противника та один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога уточнюються", - мовиться у дописі. Відео дня

Зауважується, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій українських військ.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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